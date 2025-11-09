İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Esra Akgüneş, Tire Devlet Hastanesi’nde Manyetik Rezonans (MR) çekimi sırasında cihazda unutulduğunu iddia ederek şikayette bulunmuştu. Olayın ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı, bir hastane personelinin işine son verildi.

1 saat cihazda kaldı iddiası

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Tire Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden Esra Akgüneş, doktor kontrolünün ardından aynı gün için MR çekimine yönlendirildi. İddiaya göre Akgüneş, çekim sırasında yaklaşık bir saat boyunca cihazın içinde bekletildi. Sesini duyuramayınca kendi imkanlarıyla cihazdan çıkan Akgüneş, durumu Sağlık Bakanlığı’na bildirerek resmi şikayette bulundu.

Bir personel işten çıkarıldı

Olayın ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, ihmali bulunduğu tespit edilen hizmet alımı personelinin iş akdinin feshedildiği öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.