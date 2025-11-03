Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkısı daha hayata geçiyor. Aziz Vukolos Kilisesi, Kasım ve Aralık ayları boyunca düzenlenecek olan “Aziz Vukolos’ta Akustik Günler” konser serisine ev sahipliği yapacak. Kentin kültürel çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkarmayı amaçlayan bu etkinlik dizisi kapsamında, belirlenen tarihlerde birbirinden farklı müzik türlerinden dinletiler sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak. Program, 3, 10, 17, 24 Kasım ve 1, 8, 15, 22, 29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kent kültürüne katkı: Müzikal çeşitlilik destekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın önderliğinde hazırlanan bu etkinlik, kentin kültürel dokusunu zenginleştirmeyi ve müzikal yelpazeyi genişletmeyi hedefliyor. “Aziz Vukolos’ta Akustik Günler”, hem yerel yeteneklerin hem de evrensel müzik türlerinin akustik atmosferde bir araya gelmesini sağlayacak zengin bir repertuvar içeriyor. Bu buluşmalarla, tarihi bir mekânın manevi atmosferinde sunulan sanat, İzmirli vatandaşlara farklı müzik tarzlarını deneyimleme ve kentin çok sesli kültürel yapısının tadını çıkarma fırsatı veriyor. Etkinliğin ücretsiz olması, sanatın geniş kitlelere ulaşması ve kültürel katılımın teşvik edilmesi açısından önem taşıyor.

Kasım ve Aralık aylarında sanat dolu akşamlar

İki aya yayılacak olan konser dizisi, dinleyicilere çeşitli gruplar ve sanatçılar aracılığıyla farklı müzik yolculukları vaat ediyor. Kasım ayı programında ilk olarak 3 Kasım’da Jazika Dinletisi ile başlayacak olan seri; 10 Kasım’da Yavasyavas Dinletisi, 17 Kasım’da Pervane Müzik Topluluğu Dinletisi ve 24 Kasım’da Enes Kunduracı Dinletisi ile devam edecek.

“Akustik Günler” serisi, aralık ayında da yine Pazar akşamları saat 20.00’de başlayacak dinletilerle sürecek. 1 Aralık’ta Son Volum Dinletisi, 8 Aralık’ta İlayda Çöpür ve Trio Band Dinletisi ile müzik ziyafeti devam edecek. Ayın ilerleyen haftalarında ise 15 Aralık’ta Sibel Emek Trio Dinletisi, 22 Aralık’ta Ezgi Dilan Balcı Dinletisi ve serinin kapanışı olan 29 Aralık’ta ise Zeyneb Karamuk Quaterd Dinletisi sanatseverlerle buluşacak. Tüm konserler, saat 20.00’de başlayarak izleyicilere tarihi bir kilisenin eşsiz akustiği altında unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.