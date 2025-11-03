Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, 2027 yılında “Tek Sağlık” temasıyla düzenlenecek Botanik EXPO’ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İzmir’in aday olduğu organizasyon için Yeşildere alanı planlanmış, ancak kamulaştırma sürecinin uzaması ve açılan davalar nedeniyle hazırlıklar aksamıştı. Yeni süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ile yapılan görüşmeler sonucunda EXPO alanı olarak İnciraltı Kent Ormanı’nda karar kılındığını duyurmuştu.

Bugün Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştayda, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri bir araya gelerek etkinliğe dair plan ve hazırlıkları masaya yatırdı.

TEK SAĞLIK TEMASIYLA DOĞA VE İNSAN İÇİN ORTAK VİZYON

EXPO 2027 İzmir, Tek Sağlık temasıyla doğa ve insan arasındaki güçlü bağı vurgulamayı hedefliyor.

Başkan Cemil Tugay, çalıştayda yaptığı konuşmada, “İzmir’i dünyayla buluşturacak, kentimizin geleceğine yön verecek bir adım için buradayız. 2027 yılında dünyanın gözü İnciraltı’nda olacak. Bu gurur hepimizin” dedi.

Tugay, tek sağlık anlayışını tek doğa, tek insan, tek İzmir olarak tanımlayarak, insan sağlığının doğanın sağlığıyla mümkün olduğunu vurguladı:

“İzmir’in ormanları, deltaları, parkları, hayvanları, çocukları ve yaşlıları aynı yaşam döngüsünün parçalarıdır. Bizim görevimiz; doğayı koruyarak toplumu güçlendirmek, toplumu güçlendirerek geleceği korumaktır.”

İNCİRALTI: GELECEĞİN KENT EKOSİSTEMİ

EXPO 2027 sadece bir fuar değil, kalıcı bir çevresel miras projesi olacak.

Etkinliğin yapılacağı İnciraltı Kent Ormanı, doğa temelli çözümlerle geleceğin ekolojik yaşam alanına dönüşecek. Projede Yağmur bahçeleri, Ekolojik koridorlar, Mavi-yeşil altyapılar, Döngüsel ekonomi prensipleri ve Yeniden kullanılabilir malzemeler kullanılacak.

Tugay, bu sayede “deniz ve kara habitatlarının birleşeceğini, biyolojik çeşitliliğin zenginleşeceğini ve İzmir’in doğa dostu şehir vizyonunu kalıcı hale getireceğini” söyledi.

İZMİR, SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN LİDERİ

Başkan Tugay, İzmir’in süs bitkileri üretiminde Türkiye’nin lideri olduğuna dikkat çekti. Bu sektörün kadın ve genç istihdamına katkı sağladığını, kırsaldan kente göçü azalttığını belirten Tugay, EXPO 2027 ile birlikte İzmir’in yeni pazarlar kazanacağını ve uluslararası görünürlüğünün artacağını ifade etti.

“İZMİR YEŞİL EKONOMİNİN VİTRİNİ OLACAK”

Cemil Tugay, EXPO 2027’nin İzmir’in yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik vizyonuna ivme kazandıracağını belirtterek, “İnovasyon, tasarım ve teknoloji üretime değer katacak. İzmir, yeşil ekonominin vitrinine dönüşecek” dedi.

Etkinliğin yalnızca doğayı anlatmakla kalmayacağını, doğayla uyumlu bir yaşam kültürü oluşturacağını vurgulayan Tugay, çocukların doğa sevgisinin güçleneceğini, gençlerin sürdürülebilirlik hareketinin öncüsü olacağını söyledi.

“DOĞAYLA UYUM İÇİNDE YAŞAMAK MÜMKÜN”

Tugay konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“EXPO 2027 bittikten sonra İzmir daha az tüketen, daha çok koruyan bir şehir olacak. Doğayla uyum içinde yaşamak mümkündür. Geleceği, doğaya saygılı kentler şekillendirecektir. Sağlık doğadan başlar; doğayı korumak insanı korumaktır.” Başkan Tugay, İzmir’in EXPO 2027 ile dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini belirterek, “Bu büyük yolculukta İzmir’e güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.