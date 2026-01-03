Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanların daha nitelikli hâle getirilmesi ve kente yeni mekânlar kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Büyükşehir çatısı altında yürütülen Güzel İzmir Hareketi koordinasyonunda Havralar Meydanı Düzenleme Projesi için saha çalışması yapıldı.

Havralar Meydanı için atölye çalışması

İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık Komitesi bünyesinde yer alan Kent ve Vizyon Çalışma Grubu ile Tarihi Çevre Çalışma Grubu üyeleri, Akın Pasajı’nda bir araya geldi. Havralar Meydanı Düzenleme Projesi, bölge sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alındı. Meslek profesyonellerinden oluşan ekip, alanda incelemelerde bulundu ve fikir geliştirme atölyesi düzenledi.

Saha gezisinden atölye oturumlarına kadar tüm süreç boyunca komite üyeleri görüş ve önerileriyle çalışmalara katkı sundu.

Proje süreci paylaşıldı

Atölye çalışmasında, Güzel İzmir Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir Yahudi Mirası Proje Yöneticisi Nesim Bencoya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Gökhan Kutlu tarafından proje sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kalıcı ve geçici kullanım modelleri değerlendirildi

Atölyede, meydanın mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri ile kalıcı ve geçici kullanım modelleri ele alındı. Farklı disiplinlerden gelen görüşler doğrultusunda çeşitli tasarım konseptleri oluşturuldu.

Elde edilen verilerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve ortak tasarım kararlarının belirlenmesi amacıyla, Güzel İzmir Hareketi koordinasyonunda İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi ile toplantı ve değerlendirme süreçlerinin sürdürülmesine karar verildi.

Tarihi dokuya uyum hedefi

Kemeraltı bölgesinde yer alan tasarım alanına, Havra Sokağı’nı dik kesen 937 Sokak üzerinden doğrudan bağlantı bulunuyor. Meydanın yakın çevresinde çok sayıda havra yapısı yer alırken, alan aynı zamanda Tarihi Akın Pasajı’nın arka cephesinin açıldığı sokakla da bağlantılı konumda bulunuyor.

Meydanın fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, bölgeye nitelikli bir kamusal alan kazandırılması ve sürecin katılımcı bir anlayışla yürütülmesi hedefleniyor. Kemeraltı’nın tarihi önemi nedeniyle yapılacak düzenlemelerin kamusal yaşamı destekleyici nitelikte olması esas alınıyor.