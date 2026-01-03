Son Mühür - İzmir, hafta sonuna gri bir gökyüzüyle başladı. Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun bulutlar etkisini gösterirken, hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte İzmirliler güne soğuk ve kapalı bir havayla uyandı.

İzmir’de bugün yağış olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden derlenen bilgilere göre; 3 Ocak Cumartesi günü İzmir’de yağış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 12 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 71 ile yüzde 94 arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden eseceği ve saatte 21 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.1991–2020 yıllarını kapsayan geçmiş verilere göre, 3 Ocak’ta İzmir’de uç sıcaklıklar eksi 1 derece ile 21,3 derece arasında ölçüldü. Aynı dönemde ortalama sıcaklıklar 6,9 ile 13,2 derece aralığında gerçekleşti.

Pazar günü sıcaklık biraz daha yükseliyor

4 Ocak Pazar günü de kentte yağışlı hava devam edecek. Günün en düşük sıcaklığının 10 derece, en yüksek sıcaklığının ise 17 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 75 ile yüzde 95 arasında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın kuzeydoğu yönlerden saatte 18 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Uzun yıllar ortalamalarına göre 4 Ocak tarihinde İzmir’de uç sıcaklıklar eksi 2,2 ile 20,2 derece arasında kaydedilirken, ortalama sıcaklık değerleri 6,3 ile 12,7 derece aralığında bulunuyor.