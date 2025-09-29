ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığı sektörünün yurt dışına kayması sorununa kökten çözüm getireceğini belirterek, ABD dışında üretilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama niyetini duyurdu. Trump, bu radikal kararını, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda kamuoyuna açıkladı.

Yapımcılık işi 'Şeker çalar gibi' ABD'den alınıyor

Trump, paylaşımında film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi benzetmelerle ABD'den haksızca alındığını ve bunun ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini öne sürdü. Özellikle sinema ve televizyon sektörünün kalbi olan California eyaletini hedef gösteren Trump, eyaletin "zayıf ve beceriksiz valisiyle" birlikte bu durumdan "ağır bir darbe" aldığını iddia etti.

Yüzde 100 tarife kararlılığı ve hukuki zemin

Başkan Donald Trump, uzun süredir devam eden ve kendisinin "hiç bitmeyen bir sorun" olarak tanımladığı bu durumu nihai olarak çözmek amacıyla, yurt dışında üretilen filmlere uygulanacak yüzde 100 oranındaki gümrük vergisini devreye sokacağını net bir şekilde ifade etti. Trump’ın bu konudaki ilk girişimi bu değil; daha önce mayıs ayında da benzer bir adım atmıştı. O dönemde, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği'ne, ülkeye gelen ve yabancı ülkelerde üretilen tüm filmlere bu yüksek gümrük vergisini uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti. Bu son açıklama, Trump'ın bu politikayı hayata geçirme kararlılığını pekiştirdiğini gösteriyor.