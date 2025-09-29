Son Mühür- İsrail'in insanlık dışı saldırılarına hedef olan Gazze'nin geleceği Başkan Trump'ın 21 maddelik Gazze planıyla mı şekillenecek?

Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müslüman liderlerle gerçekleştirdiği toplantıda gündeme geldiği öne sürülen Gazze'ya yönelik planın, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in katkılarıyla hazırlandığı komuşuluyor.

Planın hazırlanmasında katkı sağlayan isimler arasında yer alan İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, Gazze'de silahların susmasının ardından da ön planda olması beklenen bir iism olarak dikkat çekiyor.

Hamas'ın silahsızlandırılması ve sonrasında Blair liderliğinde bir yönetimin geçici süre Gazze'de göreve gelmesine yönelik plana Tunus'un eski Dışişleri Bakanı Dr. Rafik Abdüsselam'dan tepki var.



En iğrenç, en alçak karaktere teslim et...



''Arapların parasıyla, Arapların aptallığıyla ve Arapların işbirlikçiliğiyle, yeryüzünde hareket eden en iğrenç, en alçak ve en kötü karakter, mezarından diriltilip Gazze Şeridi'ne teslim ediliyor.'' diyen Abdüsselam,

''Bu, Trump ve Netanyahu ile çevresindekilerin iddiasına göre Gazze'yi bir rivieraya dönüştürmek için hazırlık aşaması. Bu, Irak'ı yok edip yüz binlerce insanını öldürdükten sonra gerçekleşiyor.

Eğer bir halkı ezmek ve bir ülkeyi yok etmek istiyorsan, onları Tony Blair ve çetesine teslim et.'' mesajı verdi.