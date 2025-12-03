Son Mühür - Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), güncel bilançoya göre 804 kişinin yaşamını yitirdiğini, 657 kişinin kayıp olduğunu ve 2.600 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, yoğun yağışların neden olduğu sel ve heyelanların ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde büyük çaplı yıkıma yol açtığını ifade etti.

Hükümet 753'den fazla olarak açıkladı

Afet, özellikle Kuzey Sumatra, Açe ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkisini yoğun şekilde hissettirdi. Bölgede yollar çöktü, köprüler yıkıldı ve bazı yerleşim yerleri tamamen su altında kaldı. Daha önce 753 olarak açıklanan can kaybının hızla artması, kurtarma ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği bölgelerde felaketin büyüklüğünü ortaya koydu. BNPB, sel ve heyelanlar sonrası bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Halk güvenli bölgelere tahliye edilirken, acil barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç da büyük ölçüde arttı.