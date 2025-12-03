Son Mühür- Karayipler'in egzotik ülkesi Küba ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen elektrik kesintisi kriziyle gündemde.

Küba medyasına yansıyan bilgilere göre Küba'nın elektrik şebekesi Çarşamba sabahı erken saatlerde kısmi bir çöküş yaşadı ve başkent Havana ile Küba'nın batısının büyük bir kısmı karanlıkta kaldı.

Bu yıl içinde dördüncü kriz...



Kesintinin Küba'nın en batısındaki Pinar del Rio eyaletinden güneydeki Cienfuegos şehrine kadar olan bölgede elektrik kesintisi olduğu öğrenildi.

Küba medyasına yansıyan haberlerde bu yıl içinde dördüncü kez benzer bir krizle boğuşmak zorunda kalan ülkede eskiyen alt yapıya ekonomik kriz nedeniyle gereken yatırım yapılmadığı belirtiliyor.



Kesintinin etkilediği yerler arasında bulunan Havana'da büyük bir kaos yaşandığına dikkat çekiliyor.

Küba sosyal medyasına düşen mesajlarda Havana'da başta hastaneler olmak üzere acil mikro şebekelerin devreye girdiği duyuruldu.

Ülkenin yüzde 60'ını etkilediği belirtilen kriz, Nisan ayında İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bir bölümünü etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisini hatırlattı.