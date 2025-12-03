Dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha erişime kapatıldı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya ve dijital platformlar üzerindeki denetimlerini artırırken, Roblox’un ülke genelinde yasaklandığını açıkladı.

Roskomnadzor, Roblox’un “aşırılık yanlısı içerikler barındırdığı ve LGBT propagandası yapıldığı” gerekçesiyle engellendiğini duyurdu. Kurum, platformun çocukların “ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu olduğunu” savundu.

151,5 milyon kullanıcıya sahip dev platform

Günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, dünya çapında gençlerin en çok tercih ettiği oyun ve metaverse platformları arasında yer alıyor. Ancak geniş kullanıcı kitlesi nedeniyle platform, uzun süredir çocuk güvenliğiyle ilgili tartışmaların odağında bulunuyordu.

Uzmanlar, platformun kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturmasına izin veren yapısının kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebildiğine dikkat çekiyor.

Birçok ülkede yasaklar ve kısıtlamalar geldi

Roblox, çocuklara yönelik istismar girişimleri ve uygunsuz içerikler nedeniyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede zaman zaman erişim engeli, denetim uyarısı veya kısıtlama ile karşı karşıya kaldı.

Rusya’nın aldığı son kararın ardından, platformun başka ülkelerde de aynı gerekçelerle incelemeye alınabileceği değerlendiriliyor.

Roblox tarafından henüz açıklama yapılmadı

Rusya'nın yasağı duyurmasının ardından gözler Roblox’un resmi açıklamasına çevrildi. Şirketten kararın ardından henüz bir yanıt veya değerlendirme gelmedi.