Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Devleti’nin Gazze’de gerçekleştirdiği eylemler ve uluslararası sularda insani yardım filosuna yönelik saldırılarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığını duyurdu. Bu karar, Türk yargısının Filistin'de işlenen suçlara karşı attığı en ciddi adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Gazze'deki eylemler ve Filo saldırısı kapsamında soruşturma

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan 7 Kasım 2025 tarihli basın açıklamasında, İsrail Devleti’nin Gazze'de 7 Ekim 2023'ten itibaren sistematik olarak sürdürdüğü soykırım ve insanlığa karşı suçlar detaylandırıldı. Açıklamada, binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi, El-Ehli Baptist Hastanesi’ne saldırı ve özellikle 6 yaşındaki Hind Recep’in 335 kurşunla katledilmesi gibi vahim olaylara yer verildi. Ayrıca, 21 Mart 2025'te Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalanması ve insani yardım erişiminin engellenmesi de suç kapsamına alındı.

Soruşturmanın ikinci ana ayağını ise uluslararası sularda Küresel Somut Filosu'na İsrail Donanması tarafından gerçekleştirilen saldırı oluşturuyor. Bu olayla ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 12/A maddesindeki görev kuralları ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde "Eziyet, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi suçlardan re'sen soruşturma başlattı.

Deliller toplandı, vekillere başvuruldu

Saldırı sonrası alıkonulan ve 4-10 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye’ye dönen mağdurların, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda adli ve psikolojik muayeneleri tamamlandı, raporları Başsavcılığa ulaştırıldı. Mağdur ve müştekilerin beyanlarına başvurulan süreçte, olayda cezai sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na müzekkereler gönderildi. Soruşturma sürecinde ayrıca, Küresel Somut Filosu mağdurlarının vekilleri ve İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı tarafından sunulan suç duyurusu dilekçeleri de delil olarak dosyaya eklendi.

Başbakan Netanyahu dahil 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama emri

Elde edilen tüm delil ve raporlar ışığında, Gazze’deki insanlığa karşı suçlar ve soykırım eylemleri ile Filo saldırısı yönünden cezai sorumlulukları bulunduğu tespit edilen İsrail Devleti yetkilileri hakkında kritik bir talepte bulunuldu. Şüphelilerin Türkiye’de bulunmamaları nedeniyle yakalanamadıklarının tespiti üzerine, Başsavcılığın talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 7 Kasım 2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenledi.

Yakalama emri çıkarılan 37 şüpheli arasında en dikkat çekici isimler şunlar oldu:

Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)

Israel Katz (İsrail Savunma Bakanı)

Tamara Ben Gvir (İsrail Sınır Güvenliği Bakanı)

Eyal Zamir (İsrail Genel Kurmay Başkanı)

David Saar Salama (İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı)