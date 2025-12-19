Son Mühür- X’te paylaşılan bir gönderide, Los Angeles’ta birçok restoranın kapandığı öne sürüldü. Paylaşımda, bu durumun zayıflama iğnesi kullanımının artmasıyla ilişkilendirildiği ifade edildi.

“Dışarıda yemek yeme alışkanlığı azaldı”

Paylaşımda, çok sayıda kişinin zayıflama iğnesi kullandığı için dışarıda yemek yemediği belirtildi. Bu uygulamanın şehirde yaygınlaştığı ve “moda” haline geldiği aktarıldı.

“Ciddi yan etkiler yaşayanlar var”

Aynı paylaşımda, zayıflama iğnesini kullanan bazı kişilerin ciddi yan etkiler yaşadığı iddiasına da yer verildi.

Zayıflama iğnesi nedir?

Söz konusu iğneler, tıbbi literatürde GLP-1 reseptör agonistleri olarak biliniyor. Bu ilaçlar, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılırken, son dönemde iştah baskılayıcı etkileri nedeniyle kilo kaybı amacıyla da reçete ediliyor. ABD’de özellikle estetik ve zayıflama amacıyla kullanımının yaygınlaştığına dair paylaşımlar ve haberler, uluslararası medyada yer buluyor.