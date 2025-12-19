Son Mühür- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ve KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

Kontenjanlar üç il için belirlendi

EGM tarafından yayımlanan ilana göre 500 kişilik kontenjan, üç büyük il arasında paylaştırıldı. Buna göre;

Ankara: 300 kişi

İstanbul: 150 kişi

İzmir: 50 kişi

Adaylar, tercih ettikleri ildeki Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilebilecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak

Sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular, 29 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların başvurularını 2 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisicbiko) sistemi aracılığıyla kabul edilecek. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KPSS puanı ve yaş şartı aranıyor

Başvuru yapacak adaylar için belirlenen temel şartlar şu şekilde:

2024 KPSS Ortaöğretim sınavına girmiş olmak

KPSS-P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak

1 Ocak 2025 itibarıyla 25 yaşını doldurmuş, 45 yaşını doldurmamış olmak

Herhangi bir ortaöğretim (lise) programından mezun olmak

Sınav süreci KPSS sıralamasına göre işleyecek

KPSS puan sıralamasına göre, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava katılma hakkı elde edecek. Sınavların tarihi ve yapılacağı yerler, Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Adaylar hangi kriterlere göre değerlendirilecek?

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda adaylar şu başlıklarda değerlendirilecek:

Mesleki bilgi ve yetenek

Muhakeme gücü ve kendini ifade edebilme

Genel kültür ve genel yetenek

Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu

Özgüven düzeyi ve gelişmelere açıklık

Başarı sıralaması ve atama esasları açıklandı

Kesin başarı listesi, KPSS puanı ile sözlü/uygulamalı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak. Puan eşitliği yaşanması halinde sırasıyla;

KPSS puanı yüksek olan adaya

Yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak. Asil adaylar kadar yedek aday da belirlenecek.

Güvenlik soruşturması ve sağlık şartı zorunlu

Atanmaya hak kazanan adayların;

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

Görevini yapmasına engel olacak sağlık sorununun bulunmaması şartlarını taşıması gerekiyor. Şartları sonradan sağlamadığı tespit edilen adayların atamaları iptal edilecek.

Sonuçlara 7 gün içinde itiraz edilebilecek

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, 7 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçeyle itiraz edebilecek. İtirazlar yalnızca maddi hata yönünden değerlendirilecek.

Tüm duyurular internetten yapılacak

Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi

Kariyer Kapısı platformu üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.