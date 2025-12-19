Son Mühür- Yeni yılla birlikte trafik kurallarına uymamanın bedeli ciddi şekilde artıyor. Yeniden Değerleme Oranı’nın netleşmesiyle birlikte 2026 yılında uygulanacak trafik cezaları da belli oldu. Sürücüleri doğrudan ilgilendiren düzenleme kapsamında, en düşük trafik cezası bin liranın üzerine çıktı.

Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı

2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

Bu oran doğrultusunda vergi, harç ve idari para cezalarının yanı sıra trafik cezalarında da artışa gidildi.

Buna göre 2025 yılında 993 TL olan en düşük trafik cezası, 2026 itibarıyla 1.246 TL seviyesine yükseldi.

En düşük ceza hangi ihlalleri kapsıyor?

Yeni yılda uygulanacak en düşük trafik cezası; sürücülerin en sık yaptığı temel kural ihlallerini kapsıyor. Bu ihlaller arasında:

Emniyet kemeri takmamak,

Takip mesafesine uymamak,

Kask kullanmamak yer alıyor. Bu ihlalleri yapan sürücüler, 2026 yılında 1.245 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

2026 yılında uygulanacak güncel trafik cezaları

Yeniden Değerleme Oranı sonrası güncellenen ve 2026 yılında yürürlüğe girecek bazı trafik cezası tutarları şöyle sıralandı:

Alkollü araç kullanma (3. kez): 23.442 TL

Alkollü araç kullanma (2. kez): 14.582 TL

Alkol testini reddetme: 33.317 TL

Plakasız araç kullanma: 19.719 TL

Yetkisiz çakar veya siren kullanma: 11.631 TL

Drift atma: 58.212 TL

Emniyet kemeri takmama: 1.245 TL

Emniyet şeridi ihlali: 11.631 TL

Hız sınırını %10–30 aşma: 2.719 TL

Hız sınırını %30–50 aşma: 5.661 TL

Hız sınırını %50’den fazla aşma: 11.631 TL

Engelli yerine park etme: 2.492 TL

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerine yönelik yeni yaptırımların da yolda olduğunu açıkladı. Yerlikaya, geçtiğimiz yıl her gün ortalama 5 bin 450 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandığını belirtti.

Üçüncü ihlalde ehliyete 30 gün el konulacak

Yeni Trafik Kanunu teklifine göre kırmızı ışık ihlallerinde uygulanacak yaptırımlar şu şekilde düzenlendi:

Üçüncü ihlal: 30 gün ehliyete el koyma

Dördüncü ihlal: 60 gün ehliyete el koyma

Beşinci ihlal: 90 gün ehliyete el koyma

Altıncı ihlal: Sürücü belgesinin iptali

Bakan Yerlikaya, kırmızı ışık ihlalinin yalnızca bir trafik kuralı ihlali olmadığını vurgulayarak, bu davranışın doğrudan insan hayatını tehlikeye attığını ifade etti.