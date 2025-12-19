KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Kıbrıs sorununa ilişkin parti tutumlarının net olduğunu belirterek, çözümün iki egemen ve eşit devlete dayalı bir model üzerinden ele alınması gerektiğini vurguladı. Üstel, bu yaklaşımın dışında bir formülün UBP açısından kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sonrası açıklama

Ünal Üstel, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası siyasi partilerle yaptığı rutin bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün ikinci görüşmenin gerçekleştirildiğini belirten Üstel, toplantıda Cumhurbaşkanı’nın temaslara ilişkin bilgi verdiğini aktardı.

“Görüşlerimizi net şekilde ilettik”

Toplantıda parti temsilcilerinin görüşlerini Cumhurbaşkanı Erhürman’a aktardığını ifade eden Üstel, UBP’nin Kıbrıs meselesindeki yaklaşımını açık ve net bir şekilde dile getirdiklerini söyledi. Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen tezkere ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bu doğrultuda alınan kararların, UBP’nin duruşunu net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

“Eşit egemenlik olmadan müzakere olmaz”

Başbakan Üstel, eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden Kıbrıs konusunun müzakere edilemeyeceğini vurgulayarak, bu ilkenin UBP için vazgeçilmez olduğunu kaydetti. Üstel, Kıbrıs sorununun ancak iki egemen eşit devlet temelinde ele alınabileceğini ifade etti.

Federasyon vurgusuna tepki

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Rum liderle yaptığı son görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, siyasi eşitliğin kabulü ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ilerleme yönünde mesajlar verilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren Üstel, bu ifadelerin federasyon modelini çağrıştırdığını söyledi.

“İki devletli çözüm yaklaşımımızı ilettik”

Bu konudaki tepkilerini Cumhurbaşkanı Erhürman’a açıkça ilettiklerini belirten Üstel, UBP’nin iki egemen eşit devlet temelinde çözüm görüşünü bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Üstel, bu yaklaşımın KKTC’nin siyasi geleceği açısından hayati önemde olduğunu vurguladı.

“Toplumları rahatlatacak adımlara katkı koyarız”

Başbakan Üstel, Kıbrıs sorununa ilişkin temel pozisyonlarını korurken, iki toplum arasında günlük hayatı kolaylaştıracak ve tansiyonu düşürecek önlemlerin hayata geçirilmesine katkı koymaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Toplantı devam etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Konseyi toplantısının Üstel’in ayrılmasının ardından da devam ettiği belirtilirken, Başbakan Üstel’in bir cenazeye katılmak üzere toplantıdan erken ayrıldığı kaydedildi.