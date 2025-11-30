Türk savunma sanayiinin göz bebeği Bayraktar KIZILELMA, küresel havacılık muharebe tarihinde devrim niteliğinde bir başarıya imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi denemede, milli insansız savaş uçağı, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile kilitlendiği hedefi, TÜBİTAK SAGE imzalı GÖKDOĞAN füzesiyle mutlak isabetle imha etti. Bu kritik başarı, Bayraktar KIZILELMA'yı, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı platformu konumuna yükseltti.

Gök Vatan savunmasında kuralları değiştiren eşik aşıldı

Türkiye'nin ilk süpersonik insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, hava savunma konseptlerini temelden değiştirecek en kritik aşamalardan birini daha başarıyla geride bıraktı. Sinop Atış Alanı'nda gerçekleşen bu test, jet motorlu bir hedefi, bir insansız savaş platformunun hava-hava füzesiyle vurduğu dünyadaki ilk başarılı operasyon olarak havacılık literatürüne geçti.

KIZILELMA, Hava Muharebesi yeteneğini kanıtlayan Dünya'da tek oldu

Dünya genelinde geliştirilmekte olan insansız savaş uçağı projelerinin çoğu, operasyonel yeteneklerini yalnızca hava-yer görevlerine odaklarken, Bayraktar KIZILELMA bu testle birlikte hava-hava muharebe yeteneğine ulaştığını ispatlayan yeryüzündeki ilk ve tek platform oldu.

F-16'larla kol uçuşu

Tarihi önemdeki bu test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan beş adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile formasyon uçuşu gerçekleştirdi. 5'li kol uçuşu ile insansız-insanlı platformların birlikte icra edeceği müşterek harekât konsepti başarılı bir şekilde sergilendi. Uçuşa eşlik eden bir Bayraktar AKINCI TİHA ise bu tarihi anları havadan kayıt altına aldı.

MURAD radarla tespit, GÖKDOĞAN füzeyle imha

Test senaryosuna göre, fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA'nın burun kısmında yer alan ve tamamen yerli imkânlarla ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile anında tespit edilerek hassas takibe alındı. Hedefin radar sistemi tarafından milimetrik doğrulukla işaretlenmesinin hemen ardından KIZILELMA, kanat altındaki TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Milli füze, yüksek hızlı jet hedef uçağını tam isabetle vurarak görevi başarıyla tamamladı.

Hava-Hava görev zinciri tamamen milli imkanlarla tamamlandı

Bu başarılı atışla birlikte, milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya taarruz yeteneği resmen onaylanmış oldu. Türk havacılık tarihi, ilk kez tamamen milli imkanlarla üretilen bir uçaktan, milli hava-hava füzesinin, yine milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlenmesine şahit oldu.

Üst düzey komuta kademesinden tarihi uçuşa nezaret

Havacılıkta yeni bir dönemi başlatan bu deneme, gökyüzünde anlık olarak takip edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Merzifon'dan kalkan F-16 savaş uçaklarının kokpitlerinde bulunarak tarihi atışa havadan nezaret etti. Ayrıca, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci gibi kritik isimler de test heyetinde yer aldı.

"Görülmeden gören, vurulmadan vuran" konsepti

Bu tarihi atış testi, geleceğin hava muharebe konseptlerinin nasıl evrileceğini açıkça gösterdi. Bayraktar TB2 SİHA'ların hava-yer görevlerindeki dönüştürücü etkisi, artık Bayraktar KIZILELMA ile hava-hava görev alanına taşınacak. Mevcut savaş uçaklarına kıyasla çok daha düşük radar kesit alanına (RKA) sahip olan KIZILELMA, üzerindeki gelişmiş sensörler sayesinde düşman uçaklarını, kendisi fark edilmeden çok daha uzak mesafelerden tespit edebilme kapasitesine sahip. "Görülmeden gören, vurulmadan vuran" stratejisine dayanan bu yeni konsept, Bayraktar KIZILELMA'yı hava muharebelerinde mutlak üstünlük sağlayacak bir platform haline getirecek.

Kritik milli sistem ve mühimmat entegrasyonunda başarı

Bayraktar KIZILELMA, entegre edilen kritik görev sistemleriyle de öne çıkıyor. Platforma, ASELSAN tarafından üretilen MURAD AESA Radarı ve Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN gibi, dünyada sadece sayılı ülkenin üretebildiği ileri teknoloji ürünleri başarıyla entegre edildi. Mühimmat çeşitliliği açısından da zengin bir yelpazeye sahip olan milli insansız savaş uçağı, tüm yerli mühimmatları kullanma yeteneğine sahip. Daha önceki testlerde TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hava-yer hedeflerini başarıyla vuran Bayraktar KIZILELMA, GÖKDOĞAN atışıyla birlikte hava-hava görevlerindeki yetkinliğini de tartışmasız bir şekilde kanıtlamış oldu.