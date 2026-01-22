Yalovanın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Olayın ardından yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Güllü’nün cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.

Sevgili Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi olduğu belirtilen Kervan Eminoğlu da ifade vermek üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Ağabeyin ifadesi dosyaya girdi: “Kervan için her şeyi yapabilir”

Soruşturma dosyasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in ağabeyi Tuğberk Yağız Gülter’in daha önce verdiği ifade de dikkat çekti.

Gülter ifadesinde, annesi Güllü’nün Kervan Eminoğlu’ndan hoşlanmadığını ve onun evli olmasına tepki gösterdiğini belirterek şu iddialarda bulundu:

“Annem, Kervan’dan nefret ederdi. Ablam hayatındaki erkek için etrafını silebilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterlidir.”

Soruşturmada daha önce neler yaşandı?

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun bavullarla İstanbul’a gittikleri tespit edilmişti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan iki isim Yalova’ya getirilirken, Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Soruşturma sürecinde Tuğyan Ülkem Gülter’in daha önce verdiği üç ifadenin birbiriyle çeliştiği öğrenilmişti.