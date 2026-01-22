İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında bir düğün salonunda meydana gelen ve tıp dünyasını yasa boğan beton kemer çökmesi davasında yargılama sürecinde sona yaklaşıldı. İzmir Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, iddia makamı esas hakkındaki görüşünü sundu. Savcılık, tutuklu yargılanan işletmeci İ.C. hakkında en üst sınırdan ceza talep ederken, sanığın babası için beraat istedi.

Savcıdan "Taksirle ölüme neden olma" suçundan ağır ceza talebi

Duruşma salonunda tutuklu sanık İ.C., tutuksuz yargılanan G.C. ve hayatını kaybeden Baltacı çiftinin yakınları hazır bulundu. Müştekilerin şikayetlerini yinelediği oturumda, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Savcı, salonun işletmeciliğini üstlenen tutuklu sanık İ.C.’nin ihmalleri sonucunda facianın meydana geldiğini vurgulayarak, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Öte yandan, olayla ilgili sorumluluğu tam olarak tespit edilemeyen baba G.C. hakkında ise delil yetersizliği ve suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat yönünde görüş bildirildi.

"Çok üzgünüm" diyen sanığın tutukluluk hali devam edecek

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu sanık İ.C., yaşanan elim olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek kendini savundu. Savunma makamı ve müşteki avukatları ise savcılık mütalaasına karşı teknik ve hukuki savunmalarını hazırlamak amacıyla mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan İ.C.’nin mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak tutukluluğunun devamına hükmetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Acı olayın geçmişi: Bir doktor ve eşi enkaz altında kalmıştı

Menemen Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025 günü sabah saatlerinde düzenlenen bir anaokulu kahvaltı organizasyonu, korkunç bir faciayla noktalanmıştı. Organizasyonun gerçekleştiği düğün salonunun girişinde bulunan dekoratif beton kemer, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrilmişti. O sırada orada bulunan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği doktorlarından 35 yaşındaki Mehmet Fatih Baltacı ile aynı yaştaki eşi Güler Baltacı, tonlarca ağırlıktaki beton blokların altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Tıp dünyasını sarsan çifte kayıp

Hızla enkaz altından çıkarılarak görev yaptığı İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledilen Dr. Baltacı, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen olay günü yaşamını yitirdi. Eşi Güler Baltacı ise yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bir gün sonra kaybederek eşinin yanına gitti. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturmada işletmeci İ.C. tutuklanırken, anne N.C. ve baba G.C. serbest bırakılmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile baba ve oğul hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.