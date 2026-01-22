MHP'de hareketli saatler yaşanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını duyurdu.

"CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yalçın, "Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" ifadelerini kullandı.

"Şükürsüzlük" açıklaması tepki çekmişti!

Geçtiğimiz günlerde emekli aylığı konusunda konuşan Alıcık'ın sözleri büyük tepki toplamıştı. Alıcık, "Ben şundan çok rahatsızım, bu millet bir kere haline şükretmiyor, iki para ile ilgili beklentileri çoğalıyor. Şükürsüzlük bu memleketin sonu olacaktır ben ondan korkuyorum. O yüzden biz tabii ki emeklimize devlet memurumuza, devletimize, garip gurabaya her şeye sahip çıkılıyor. Sahip çıkmaya da devam edecek. Tabii ki maaşlar yetersiz, eyvallah. Bizim paranın gücünü arttırmamız lazım. Alım gücünü arttırmamız lazım. Fiyatların bir günde değişen bir toplum olmaktan çıkartmamız lazım. Etinden, pirincinden, süresinden, yiyeceğinden, giyeceğinden hepsine kadar devletimizin bu konuyla ilgili çalışma yapması lazım." ifadelerini kullanmıştı.