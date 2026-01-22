Son Mühür - İstanbul güneşe ara veriyor. Megakent, önümüzdeki günlerde kasvetli havanın etkisine girerken meteoroloji kaynaklarına göre kentte tam 9 gün boyunca gri gökyüzü hakim olacak. Bu süreçte güneş neredeyse hiç yüzünü göstermeyecek; şehir genelinde kapalı, puslu ve bunaltıcı bir atmosferin hissedilmesi bekleniyor.

Kasvetli hava İstanbul'u vuracak

Hava Forum, “Güneş sevmeyenlere müjde! İstanbul’da 9 gün boyunca hava gri olacak. Gri severler tadını çıkarın...” ifadeleriyle dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Uzmanlar ise bu süreçte özellikle sabah ve akşam saatlerinde alçak bulutluluk, yer yer sis ile birlikte nem oranında artış beklendiğini aktarıyor. Kasvetli havanın şehir temposunu yavaşlatabileceği belirtilirken, vatandaşların ruh halindeki değişimler, halsizlik ve isteksizlik hissine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuluyor.