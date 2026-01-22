Avrupalı liderler, Grönland meselesi ve Avrupa Birliği’nin transatlantik ilişkilerini ele almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirve öncesinde liderler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Frederiksen’den Avrupa’ya teşekkür

Zirve öncesi kapı önü açıklaması yapan Mette Frederiksen, Grönland konusunda yaşanan süreçte Danimarka’ya destek veren Avrupa ülkelerine teşekkür etti. Frederiksen, Avrupa genelinden gelen dayanışmanın kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

“Grönland egemenliğimizdir, pazarlık konusu olamaz”

Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda yapılabilecek herhangi bir anlaşmanın Danimarka’nın egemenlik haklarını ihlal edemeyeceğini net ifadelerle dile getirdi. Grönland üzerindeki egemenliğin Danimarka için “kırmızı çizgi” olduğunu belirten Frederiksen, bu konuda müzakere yürütülmeyeceğini söyledi.

NATO’ya Arktik çağrısı

Danimarka Başbakanı, Arktik bölgesinde artan güvenlik risklerine dikkat çekerek NATO’nun bölgede daha görünür ve etkin bir varlık göstermesi gerektiğini ifade etti. Frederiksen, Grönland dahil olmak üzere Arktik’te daha güçlü bir NATO mevcudiyetine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ABD ile ilişkiler “saygı temelinde” yürütülmeli

Frederiksen, Danimarka ile ABD arasındaki ilişkilerin geleneksel diplomatik kanallar çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki iş birliğinin tehdit dili kullanılmadan, karşılıklı saygı temelinde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

“Askeri üs için dahi egemenlikten taviz yok”

ABD’ye Grönland’da askeri üs amacıyla dahi toprak verilmesinin mümkün olup olmadığı yönündeki soruya Frederiksen net bir yanıt verdi. Danimarka’nın egemen bir devlet olduğunu hatırlatan Frederiksen, bu statünün tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

“Güvenlik iş birliğine açığız, egemenlik tartışılmaz”

Frederiksen, ABD ile güvenlik alanında iş birliğine her zaman açık olduklarını ancak bunun egemenlik haklarını zedelemeden yapılması gerektiğini söyledi. Demokrasi, müttefiklik ve karşılıklı saygı temelinde siyasi bir çözüm bulunabileceğini dile getirdi.