İzmir’in Buca ilçesinde “Uçan Yol” olarak bilinen Homeros Bulvarı üzerindeki viyadükte meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir çekici metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Freni boşalan çekici otomobile çarptı

Kaza, Homeros Bulvarı üzerinde bulunan viyadükte meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki çekicinin fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen otomobile çarptı.

Otomobil viyadükte asılı kaldı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerleri aşarak viyadükte asılı kalırken, hızını alamayan çekici ise metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İtfaiye demir penselerle müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadükte asılı kalan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Demir penselerle aracın metal aksamları kesilerek sıkışan kişiler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaşanan kazanın ardından Homeros Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlattı.