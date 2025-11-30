Son Mühür- CHP'nin 39.Olağan kurultayının ilk günden itibaren nabzını tutan Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven, kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Arena Spor Salonu'ndan son dakika kulis bilgilerini paylaştı.

Kurultay'ın ilk gününde yapılan değişiklikle 60 kişilik Parti Meclisi'nin 80'e çıkarıldığını hatırlatan Ataseven,

''Daha önce Genel Başkanların anahtar listesi 52 kişiyken bu sefer anahtar liste 70 kişiye çıkarılacak. Bilim Kurulu listesi daha önce 12 kişi gösterilir içinden 8 kişi seçilirdi. Bu kongrede o liste de 10 kişi olarak gösterilecek'' hatırlatmasında bulundu.

Özgür Özel'in mevcut MYK'daki 22 ismin tamamını PM için anahtar listeye alması bekleniyor.



Selin Sayek Böke gölgesi...



CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin PM için hazırlanan anahtar listeyi kaleme alan kişi olduğu öğrenildi. Listenin dışında kaldığını düşünen isimlerden Böke'ye yönelik tepkiler geldiği belirtiliyor.



Özgür Özel'in toplamda 80 kişilik anahtar listesinde eskilerden Bülent Tezcan, Engin Altay ve Seyit Torun'un da olacağı konuşuluyor.

İthak vekillere de listede yer vereceği konuşulan Özgür Özel'e özellikle Cemal Enginyurt için liste dışı bırakması çağrısı geldiği öne sürülüyor.

Divan Başkanı Ayşe Ünlüce'nin talimatıyla seçimin daha erken saatte bitirilebilmesi için 50 adet olan oy kullanma kabininin 120'ye çıkartıldığı belirtildi.