Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yapılan çok sayıdaki atama ve görevden alma dikkat çekti. Atama ve görevden almaların tamamı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşti. Bilecik ve Yalova il emniyet müdürleri görevden alındı.

Gerçekleştirilen atamalar ve görevden almalar şu şekilde:

- Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine atandı.

- Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine atandı.

- Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

- Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

- Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.