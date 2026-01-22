Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı kapsamında katıldığı oturumda, yapay zeka, robotik teknolojiler ve küresel ekonominin geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“Robotlar insan ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilir”

Musk, ücretsiz yapay zeka ve robotik teknolojilerinin yaygınlaşması halinde dünya ekonomisinde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme yaşanacağını savundu. Gelecekte insanlardan daha fazla robotun üretileceğini öngören Musk, bu robotların temel insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.

“Tarihin en ilginç dönemindeyiz”

Geleceğe dair genel yaklaşımının iyimser olduğunu vurgulayan Musk, insanlığın bolluk içinde bir döneme doğru ilerlediğini söyledi. İçinde bulunulan süreci “tarihin en ilginç zamanı” olarak tanımlayan Musk, teknolojik gelişmelerin yaşamın her alanını köklü biçimde değiştireceğini ifade etti.

Yaşlanma tartışması: “Tersine çevirmek mümkün olabilir”

Konuşmasında yaşlanma konusuna da değinen Musk, yaşlanmanın çözülebilir bir sorun olabileceğini söyledi. İnsan ömrünün çok uzamasının toplumsal durağanlık riski yaratabileceğini belirten Musk, buna rağmen yaşlanmayı yavaşlatacak hatta tersine çevirecek yöntemlerin bulunmasının oldukça muhtemel olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın önündeki en büyük engel: Enerji

Yapay zekanın kullanım alanlarının hızla genişlediğini belirten Musk, bu alandaki en büyük sorunun elektrik enerjisi olduğunu söyledi. Yapay zeka çiplerinin üretim hızının katlanarak arttığını ancak küresel elektrik üretiminin aynı hızda yükselmediğini ifade eden Musk, yakın gelecekte kullanılabilecek olandan daha fazla çip üretileceğini öngördü.

Çin ve ABD kıyaslaması: Güneş enerjisi vurgusu

Musk, Çin’in elektrik üretiminde özellikle güneş enerjisi alanında büyük bir atılım yaptığını belirtirken, ABD’de güneş enerjisine uygulanan yüksek gümrük vergilerinin maliyetleri yapay olarak artırdığını söyledi. Güneşin en büyük enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Musk, bu alanda daha cesur adımlar atılması gerektiğini savundu.

SpaceX ile yapay zeka uyduları planı

Gelecek planlarına da değinen Musk, birkaç yıl içinde SpaceX ile birlikte güneş enerjisiyle çalışan yapay zeka uyduları fırlatmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu projeyle enerji ve yapay zeka sorununa yenilikçi bir çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tesla’dan insansı robot hamlesi

Musk, Tesla fabrikalarında halihazırda basit görevleri yerine getiren “Optimus” adlı insansı robotların bulunduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar robotların daha karmaşık işleri yapabilecek seviyeye ulaşacağını belirten Musk, gelecek yılın sonunda insansı robotların satışına başlanabileceğini ifade etti.

Robotaxi ve otonom sürüş hedefleri

Tesla’nın bazı şehirlerde başlattığı Robotaxi hizmetinin yıl sonuna kadar ABD genelinde yaygınlaşacağını söyleyen Musk, Avrupa’da denetimli tam otonom sürüş için onay sürecinin yakında tamamlanmasını, Çin’de de benzer bir takvimin devreye girmesini beklediklerini aktardı.

“Yapay zeka insanlıktan daha akıllı olabilir”

Musk, ilerleme hızının bu yıl ya da en geç gelecek yıl yapay zekanın herhangi bir insandan daha zeki hale gelmesini mümkün kılabileceğini söyledi. Beş yıl içinde ise yapay zekanın tüm insanlığın toplam zekasını aşabileceğini öne sürdü.

“Geleceğe iyimser bakmak daha doğru”

Konuşmasının sonunda Musk, geleceğe umutla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Kötümser olup haklı çıkmaktansa iyimser olup yanılmanın daha iyi olduğunu savunan Musk, teknolojik ilerlemenin yaşam kalitesini artıracağına inandığını dile getirdi.