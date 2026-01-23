Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Ocak 2026 tarihli ve 33146 sayılı Resmî Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; atama kararı, yönetmelikler, tebliğ ve ilanlar yer aldı.

ATAMA KARARI

- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/30)

YÖNETMELİKLER

- Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği

- Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLAN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlanları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c- Çeşitli İlânlar

Çeşitli ilanlarda İzmir ile ilgili sit kararları kendine yer buldu.