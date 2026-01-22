İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers’ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’i ağırladı. İki liderin görüşmesinde Grönland başta olmak üzere Ukrayna savaşı ve Arktik bölgesinin güvenliği gibi kritik başlıklar ele alındı.

Starmer: “Danimarka en yakın müttefiklerimizden biri”

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Starmer, Danimarka’yı İngiltere’nin en yakın dost ve müttefiklerinden biri olarak tanımladı. Son dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendiğini belirten Starmer, Frederiksen ile kapsamlı ve stratejik konuları masaya yatıracaklarını söyledi.

Grönland ve Arktik güvenliği gündemin merkezinde

Starmer, Grönland konusunda İngiltere’nin tutumunu son günlerde net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı. Gümrük tarifelerine yönelik tehditlerin geri çekilmesini sağduyu ve pragmatizmin bir sonucu olarak değerlendiren Starmer, önümüzdeki süreçte Arktik bölgesinin güvenliğine yönelik atılacak adımların hayati önem taşıdığını ifade etti.

Frederiksen’den İngiltere’ye teşekkür

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise İngiltere’nin Danimarka’nın en eski ve en önemli müttefiklerinden biri olduğunu dile getirdi. Grönland konusunda verilen destekten dolayı Starmer’a teşekkür eden Frederiksen, Avrupa’nın zor bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte birlik içinde hareket etmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Avrupa birlikte durmalı” mesajı

Frederiksen, hızla değişen küresel dengeler karşısında Avrupalı ülkelerin ortak değerlere bağlı kalmasının kritik olduğunu vurguladı. Avrupa’nın bölünmeden, dayanışma içinde hareket etmesinin hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından gerekli olduğunu belirtti.

Donald Trump tarifelerden geri adım atmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamalarda Grönland’ın güvenlik açısından önemine dikkat çekmiş, ancak bu konuda güç kullanmayacaklarını ifade etmişti. Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland’a ilişkin olası bir anlaşmanın çerçevesinin şekillendiğini duyurmuştu.

İlave gümrük tarifeleri rafa kaldırıldı

Trump, Grönland meselesine karşı çıkan ve aralarında İngiltere ile Danimarka’nın da bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine yönelik planlanan ilave gümrük tarifelerinden 1 Şubat itibarıyla vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu karar, transatlantik ilişkilerde tansiyonun düşürülmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Rutte: “Müzakereler sürecek”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Davos’ta yaptığı açıklamada Grönland’a ilişkin müzakerelerin devam edeceğini belirtirken, Danimarka Başbakanı Frederiksen Grönland’ın hiçbir zaman pazarlık konusu olmayacağını yineledi.

AB liderleri Brüksel’de toplanıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin, bu akşam Brüksel’de düzenlenecek gayriresmi zirvede Grönland meselesi ve transatlantik ilişkileri ele alması bekleniyor.