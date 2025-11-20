Son Mühür/ Beste Temel - Kentin tescilli yapılarında restorasyon hamlesi başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane’nin özgün tarihi değerlerinden Ay Yıldızlı Konak’ın restorasyon sürecini tamamladı. Hatuniye Meydanı’na yakın konumdaki konak, tavan süslemeleri, ay yıldız işlemeleri ve özgün detayları ortaya çıkarılarak eski formuna kavuşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da haftanın belirli günlerinde bu tarihi yapıda konuklarını ağırlamaya başladı. Tugay’ın konaktaki varlığı bölgedeki hareketliliği artırdı.

“Amacım bölgeye değer katmak”

Basın mensuplarının sorusu üzerine Ay Yıldızlı Konak’ı tercih etme nedenini anlatan Başkan Tugay, Kültürpark 3 No’lu Hol’de açık ofis düzeni oluşturduklarını ancak bazı görüşmeleri bu konakta yapmayı tercih ettiğini belirtti. Yapının önceki dönemde protokol kapsamında belediyeye tahsis edildiğini hatırlatan Tugay, şunları söyledi: “Restorasyonu bizim dönemimizde tamamlanan yapıyı nasıl değerlendireceğimizi konuşurken bölgedeki güvenlik ve düzen sorununu gördüm. ‘Buraya kim gelirse faydası olur?’ diye düşündüm ve cevap ‘kendim’ oldu. Belediye başkanının geleceği duyulduktan sonra alanın daha temiz tutulduğunu, insanların kendilerine çeki düzen verdiğini fark ettim. Haftada birkaç gün gidiyorum, bazı randevuları orada kabul ediyoruz. Üst düzey konuklar geldiğinde İzmir’in bu yönünü de görmüş oluyorlar. Amacım kendim için özel bir alan yaratmak değil; şehrin o bölgesinin gelişimine katkı sağlamak.”

“Tarihi AKS yeniden canlanıyor”

Başkan Tugay, bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini belirterek tarihi dokunun önemine dikkat çekti: “Tarihi yapı açısından bu bölgemiz bir hazine. İzmir’in eski kent merkezi burası. Tarihi yerleri yeniden kullanılır hale getirdikçe yurttaşlarımızın her gün uğradığı bir alan olacak. Kadifekale’den Basmane’ye, oradan Kemeraltı’na uzanan çok değerli bir aks var.”

Ay Yıldızlı Konakta neler yapıldı?

Ay Yıldızlı Konak, Basmane’de Hatuniye Meydanı’nı Oteller Sokağı’na bağlayan 945. Sokak üzerinde, Dönertaş Sebili’nin hemen yakınında yer alıyor. Tahmini 19. yüzyıl sonlarında konut olarak inşa edilen yapı, mülkiyeti TARKEM’e ait bir tescilli kültür varlığı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla:

Yapının özgün ahşap doğramaları ve zeminleri korundu, onarıldı.

Tavan süslemeleri, göbek işlemeleri ve ince detaylar titizlikle temizlendi ve özgün formuna döndürüldü.

Yakın zamana kadar otel olarak kullanılan binanın duvarlarında ve ahşap yüzeylerinde bulunan eski boya katmanları temizlendi.

390 metrekare kapalı alan ve 70 metrekare bahçeden oluşan 3 katlı tarihi yapının tüm özgün karakteri ortaya çıkarıldı.

Ay Yıldızlı Konak, yapılan çalışmalarla birlikte hem bölgenin kimliğini güçlendiren hem de yaşayan bir kültür mirası olarak yeniden İzmir’e kazandırıldı.