Son Mühür - ABD'nin başkenti Washington'da, 2014 yılında kapatılan Suriye Büyükelçiliği binasında 11 yıl sonra ilk kez yeniden bayrak töreni gerçekleştirildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, törende Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını törenle göndere çekti. O anları şu sözlerle ifade etti:

"Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi.''

1989’dan bu yana ABD’de yaşayan Şamlı Raghad Bushnaq, düzenlenen töreni “akıl almaz” olarak nitelendirdi. Bushnaq, “Son gelişimde insanlar yüzlerini saklıyordu, şimdi ise buradayız ve mutluyuz. Suriye’de özgürlüğün kokusu hissediliyor” dedi. Ayrıca Türkiye’ye ve kendilerine destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Suriye kökenli Amerikalı yayıncı Ameer Alsamman ise bugüne dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı. Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu işlerin doğru yönde gittiğinin işareti"