Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin binlerce yıllık geçmişini bugüne taşıyan tarihi aksı canlandırmak adına dev bir adım attı. Kadifekale, Agora ve Kemeraltı üçgeninde yer alan ve dünyanın en görkemli antik yapılarından biri olarak kabul edilen Smyrna Antik Tiyatrosu’na ulaşımı kolaylaştıracak yeni imar yolu için çalışmalar resmen başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda yürütülen bu proje ile antik tiyatro çevresindeki düzensiz yapılaşma temizlenerek, bölge İzmir turizminin en parlak rotalarından biri haline getirilecek.

Tarihi mirasa erişim için büyük dönüşüm

İzmir’in kalbinde yükselen Smyrna Antik Tiyatrosu’nu gün yüzüne çıkarma ve modern şehirle bütünleştirme vizyonu çerçevesinde, bölgedeki fiziksel engeller bir bir kaldırılıyor. Yıllardır gecekondu ve çarpık yerleşimlerin gölgesinde kalan tiyatro çevresini yeniden düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek ve bölgeyi hem yerli hem de yabancı turistler için güvenli bir cazibe merkezi yapmak amacıyla yeni bir yol inşa ediyor. Bu stratejik müdahale ile antik tiyatronun ihtişamı, modern İzmir’in silüetiyle buluşacak.

Kamulaştırma hamlesi ve yeni yol güzergahı

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla, antik tiyatroya cepheli konumda bulunan 981 Sokak, imar planlarına uygun şekilde yeniden tasarlanıyor. Planlama doğrultusunda, 12 metre genişliğinde ve yaklaşık 250 metre uzunluğunda modern bir ulaşım damarı açılacak. Toplamda 4 bin metrekarelik devasa bir alanı kapsayan projede, zemin ve zemin üstü 54 parsel için kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Bu yeni imar yolu, Hacı Ali Efendi Caddesi’ne bağlanarak antik kentin şehir trafiğiyle entegrasyonunu sağlayacak ve tiyatroya ulaşımı kesintisiz hale getirecek.

20 bin kişilik ihtişam yeniden doğuyor

MÖ 1. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Smyrna Antik Tiyatrosu, Kadifekale’nin kuzey eteklerinde tüm körfeze hâkim bir konumda yer alıyor. Üç kademeli oturma düzeni ve yaklaşık 152 metrelik çapıyla dikkat çeken bu dev yapı, 20 bin kişilik seyirci kapasitesiyle Roma döneminin en önemli sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazı çalışmalarının hızlanması ve bu tarihi cevherin bir an önce ziyarete açılması için 2025-2027 yılları arasını kapsayan 34,5 milyon liralık dev bir bütçe ayırarak bilimsel araştırmalara en üst düzeyde sponsorluk desteği veriyor.

Arkeoloji ve tarih parkı ile geçmişe yolculuk

Sadece yol yapımıyla sınırlı kalmayan proje, bölgeyi bütüncül bir kültürel ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor. Tiyatro ile Kadifekale arasındaki bölgenin, kentin geçmişiyle bağ kuracak bir "Arkeoloji ve Tarih Parkı" olarak düzenlenmesi planlanıyor. Çevre sokaklarda yapılacak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleriyle, bölge açık hava müzesi kimliği kazanacak. Bu sayede ziyaretçiler, yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle İzmir’in antik dönemdeki ruhunu soluma ve kentin tarihsel mirasıyla doğrudan bağ kurma şansına sahip olacaklar.