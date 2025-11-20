İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Gülbahçe Mahallesi, hem doğal hem de tarihi özellikleriyle son yılların en çok ilgi gören bölgelerinden biri haline geldi. Özellikle 5 bin yıllık geçmişe sahip Gülbahçe Ilıcası, şifalı termal suyu, denize yakın konumu ve huzurlu atmosferiyle emeklilerden yatırımcılara kadar geniş bir kesimin dikkatini çekiyor.

Tarihin izlerini taşıyan bir şifa kaynağı

Gülbahçe Ilıcası, Ege Denizi ile İzmir Körfezi’nin birleştiği noktada, Tatar Deresi’nin kıyısında bulunuyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arazisi içinde yer alan ılıca, tarih boyunca şifa arayanların buluşma noktası olarak kullanıldı. Bölgede yapılan gözlemler, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen kalıntılara ve yaklaşık 5 bin yıllık bir höyüğe işaret ediyor. Halk arasında “Roma Hamamı” olarak anılsa da bu adlandırmayı doğrulayan kesin bir arkeolojik bulguya henüz ulaşılamadı. Buna rağmen bölge, tarih ve doğanın iç içe geçtiği özel bir atmosfer sunuyor.

Termal suyun sabit sıcaklığı sağlık turizmini güçlendiriyor

Ilıcayı öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, yıl boyunca sabit 17 derecede akan termal suyu. Magmatik etkilerle ısındığı değerlendirilen bu suyun yüzde 76-82’sinin deniz suyundan oluştuğu biliniyor. Mineral bakımından zengin yapısı nedeniyle romatizma ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen su, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. Bu durum Gülbahçe Ilıcası’nı sağlık turizminin bölgede yükselen merkezlerinden biri haline getiriyor.

Denize yakınliği dört mevsim yaşanabilir ortam sağlıyor

Türkiye’de nadir görülen özelliklerden biri olarak, ılıcanın denize yalnızca birkaç adım mesafede bulunması ziyaretçilere ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Şifalı suyun rahatlatıcı etkisiyle Ege’nin temiz sularında yüzme imkanı birleşince, bölge özellikle yaz döneminde huzurlu bir kaçış noktası haline geliyor. Gülbahçe sahilinde yapılan yürüyüşler ve ılıman iklim, bölgeyi dört mevsim yaşanabilir bir merkez konumuna taşıyor. Nisan 2025 itibarıyla hava sıcaklıklarının 14 derece seviyesinde seyrettiği, ilerleyen günlerde 24 dereceye kadar çıkacağı biliniyor.

Kolay ulaşım bölgedeki emlak talebini artırıyor

Gülbahçe Ilıcası, Urla ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor. İzmir’den toplu taşımayla ulaşım 735, 736 ve 737 numaralı ESHOT hatlarıyla sağlanabilirken, özel araçla İzmir-Çeşme otoyolu üzerinden kısa sürede bölgeye ulaşmak mümkün. Ulaşım kolaylığı, son yıllarda bölgedeki emlak talebinde ciddi bir artışa yol açtı. Özellikle emeklilerin Gülbahçe’de yazlık ve sürekli yaşam için ev arayışına yöneldiği biliniyor.

Doğayla iç içe huzurlu bir yaşam arayanlar için yeni bir adres

Gülbahçe Ilıcası, termal suyun şifası, sahil kasabası atmosferi ve doğayla bütünleşen yaşamıyla İzmir’de huzur arayanların ortak durağı haline gelmiş durumda. Artan ilgiye paralel olarak bölgedeki değer yükselişini sürdürüyor. Şehir merkezinin karmaşasından uzak, sakin yaşam arayışında olanlar için Gülbahçe, güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.