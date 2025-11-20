Olay, 17 Kasım’da Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı’nda meydana geldi. Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram, direksiyon dersi aldığı kursa gitmek üzere evinden çıkmıştı.

Yaya geçidinden geçerken S.T.’nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil hızla Bayram’a çarpmıştı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmişti.

Hastanede yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralanan Bayram, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bayram’ın cenazesi, Denizli’de tamamlanan otopsinin ardından İzmir’de toprağa verildi.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.T.’nin 17 yaşında olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edildi. İfadesinde kazayı hatırlamadığını söyleyen S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan ehliyetsiz sürücü S.T., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.