Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla tüm yurdu heyecan kapladı. Siyasilerin bayram mesajları peş peşe gelirken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bayrama ilişkin ifadelerde bulundu. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu güzel günün herkese hayırlı olmasını dileyerek; "’23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, iradesini hiçbir vesayete teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu anlamlı gün, aynı zamanda yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve inancın en güçlü ifadesidir."

"Bize düşen en büyük sorumluluk..."

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu aziz mirası korumak, güçlendirmek ve geleceğe emin adımlarla taşımaktır. Çocuklarımızın daha adil, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’de yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmak, onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülke inşa etmek en temel vazifemizdir. Çünkü biliyoruz ki; güçlü Türkiye’nin temeli, iyi yetişmiş, özgüveni yüksek ve milli değerlerine bağlı nesillerle mümkün olacaktır. 23 Nisan, sadece çocuklarımızın neşesiyle değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla anlam kazanmaktadır. Bu ruh, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayan en büyük gücümüzdür." dedi.

Farklı coğrafyadaki çocukların yaşadığı zulme ve yaşanılan acılara da değinen AK Partili Saygılı şu ifadelerde bulundu:

"Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, zulmün ve gözyaşının ortasında yaşam mücadelesi veren çocukları da yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle Filistin’de masum çocukların maruz kaldığı acılar, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmaktadır.

Bizler, her çocuğun güven içinde yaşadığı, oyun oynadığı, eğitim aldığı ve umutla geleceğe baktığı bir dünya için dua ediyor, mazlum çocukların sesi olmaya devam ediyoruz. İzmir’den yükselen bu güçlü ses, Türkiye’nin her köşesinde aynı kararlılıkla yankılanmaktadır. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın; bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda dünya ile yarışan bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Onların gözlerindeki umut, bizim en büyük ilham kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli çocuklarımız olmak üzere, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.’’