Son Mühür- Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşlarında ABD pazarının Çin için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

Çin'in ihracatı, Ekim ayında beklenmedik şekilde düştü.

Uzmanlara göre bu tablo, Çin'in Güneydoğu Asya ve Avrupa Birliği'ne yönelik ihracat atağına rağmen Amerikalı tüketicilere hala bağımlı olduğunu gösteriyor.

Çin'in ABD'ye 400 milyar doların üzerinde ihracatı var.

Şubat ayından bu yana ABD pazarında en kötü performansına imza atan Çin'in ihracatında yüzde 1.1'lik bir daralma yaşandı.

Veriler, Çin'in ABD'ye yaptığı sevkiyatların bir önceki yıla göre yüzde 25,17 azaldığını gösterdi.

Yeni pazar arayışı sürüyor...



Güneydoğu Asya'ya yönelik ihracat yüzde 11, AB'ye yönelik ihracat yüzde 0.9 oranında artmasına rağmen ABD pazarındaki daralma bu başarıyı gölgeledi.



Çin, geçen ay 27 üyeli dünyanın üçüncü büyük ekonomisi AB'ye 21,9 milyar dolarlık ticaret fazlası bildirmişti.

Trump ve Cinping'in Güney Kore'deki son görüşmesinin ardından varılan uzlaşmaya rağmen ABD'ye gidecek Çin malları hala ortalama yüzde 45 civarında bir gümrük vergisi oranıyla karşı karşıya kalıyor.

Çin'in ABD ile ticaret fazlası ekim ayında 24,76 milyar dolara yükselirken, bir önceki ay bu rakam 22,82 milyar dolardı.