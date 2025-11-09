Son Mühür- Ekim ayı başında yükselişe geçen ve 6 Ekim tarihinde tarihi zirvesi 126.198 doları gören Bitcoin, yaklaşık yüzde 20'lik bir geri çekilmeyle 100.000 dolar sınınıra kadar çekilmişti.

Bitcoin'deki son dönemde yaşananları mercek altına alan Finans ve Yatırım uzmanı yazar Bora Özkent,

''Bitcoin Halka Açılıyor!'' başıklı değerlendirmesinde,

''Uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının son aylarda yoğun satış yaptığını görüyorsunuz.

Aslında bu trend 2024 ortalarından beri sürüyor. Balinalar zaman zaman dipleri toplasalar da fiyat dengelendiği anda satışa geçiyorlar.

Uzunca zamandır bu fenomenin farkındaydım ve Bitcoin macerasına çok erken atılan yatırımcıların paraya kavuşma isteği diye okuyordum.



Ama Jordi Viser’ın “Bitcoin’in Sessiz Halka Açılışı” isimli makalesini okuyunca yaşananlar kafama daha iyi oturdu ve gelecek için umutlandım.'' hatırlatmasında bulundu.

''Makalenin iddiası şu: Bitcoin tıpkı hisse senetleri gibi halka açılıyor.'' diyen Özkent,

''Yani bir IPO (Initial Public Offering) sürecinden geçiyoruz.

Ne demek isteniyor?

Anlatayım.

Teknoloji şirketleri halka açılmadan önce farklı sermaye gruplarından finansman bularak gelişirler (Melek Yatırımcılar, Risk Sermayedarları vb.).

Bu yatırımcılar yeni teknolojilere erken aşamada para yatıran ve bunun için de büyük riskler alan para sahipleridir.

Amaçları şirketi birgün yüksek bir değerleme ile halka açıp hisselerini aldıklarından çok daha yüksek fiyatlarla yeni yatırımcılara satmaktır.

Peki Bitcoin’de ne yaşanıyor?

Grafik gösteriyor ki uzun yıllar boyunca ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar coinlerini yeni yatırımcılara satıyorlar.

Yeni yatırımcılar arasında MSTR gibi hazine şirketleri, ETF’ler, Hedge Fundlar ve emeklilik fonları var.

Bu her yönüyle bir IPO sürecine benziyor.

Bu büyük el değiştirme sırasında Bitcoin fiyatının bir süre stabil kalması isteniyor. 100.000-120.000 aralığında takılıp kalmamızın nedeni bu sanırım.

Piyasadaki likidite rahatlığına göre bu aralığın alt-üst sınırları arasında gidip geliyoruz.

Bir gün bitecek ama...



Satanlar aşırı hızlı satarak fiyatları çökertmek istemiyor, alanlar da ani alımları fiyatları aşırı hızlı yükseltmeyi. IPO süreçlerinde de benzer fiyat dengeleyici müdahaleler zaman zaman gelir.

Peki balinalar bu satışı ne zaman bitirecek?

Bunu kestirmek zor. Ama bir gün biteceği kesin. Ben hedef olarak bir sonraki likidite genişleme dalgasını öngörüyorum.

Ama bilmeniz gereken şey şu:

Her IPO bir gün biter.

Yasal destekler, ABD’nin Bitcoin’i stratejik bir öncelik görmesi ve engellenemez para basımı IPO’dan Bitcoin alanları uzun vadede güzel günlerin beklediğini bana söylüyor.

Elbette hiçbir şeyden emin olmak mümkün değil ama ben yaşananları böyle okuyor ve Bitcoin varlığımı büyütmeye çalışıyorum.

Çünkü belki de Bitcoin için her şey daha yeni başlıyor.'' mesajı verdi.