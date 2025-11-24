Son Mühür- Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Nihat Kahveci, takımın performansını ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kahveci, özellikle Başkan Serdal Adalı’ya açık çağrıda bulunarak, takımda bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtti.

İlk yarıda savunma alarm verdi

Maçın ilk yarısına dair yorum yapan Kahveci, Beşiktaş’ın savunma hattındaki zafiyetlere dikkat çekti. "Samsunspor, Beşiktaş deplasmanında bu kadar rahat pozisyon bulmamıştır. Ersin olmasa devre 2-0 bitiyordu ve tribünler büyük tepki gösterirdi. Taraftar böyle bir oyunu hak etmiyor." sözleriyle savunmadaki açıkları gündeme taşıdı.

Sergen Yalçın’a eleştiri

Kahveci, teknik direktör Sergen Yalçın’ın açıklamalarını da eleştirdi. Yalçın’ın sorumluluktan kaçtığını belirten yorumcu, "Sergen hoca, şampiyonluk yaşadığı dönemde bize ‘2-3 sezon süre verin’ diye gelmedi. Şimdi sürekli kadroyu bahane ediyor, mazeret üretiyor." ifadelerini kullandı.

Hücum hattına eleştiri: Cengiz Ünder’in çıkışı

Beşiktaş’ın hücum performansını da değerlendiren Kahveci, Cengiz Ünder’in takıma katkısının yüksek olduğunu vurguladı. Ancak hoca tarafından en etkili oyuncunun oyundan çıkarılmasını eleştirdi: "Cengiz, beklentilerin üzerinde performans gösteriyor ama takımın en önemli silahını sahadan alıyorsun." Bu durumun Siyah-Beyazlıların ilk 3–4 iddiasını zora soktuğunu söyledi.

Rafa Silva’ya tepki: Başkan adım atmalı

Maç sonrası sosyal medyada da tartışma konusu olan Rafa Silva, Kahveci’nin eleştirilerinin odağı oldu. "Rafa Silva, eğer hazır değilsen ve sahaya çıkmıyorsan artık git! Başkan buradan adım atmalı. Takıma katkı sağlamıyorsan Beşiktaş’ın yükünden kurtul." diyen yorumcu, yıldız oyuncunun yanı sıra Amraham, Cerny ve Salih Uçan’ın performanslarını da yetersiz bulduğunu ifade etti.