Kütahya 1. Amatör Ligi karşılaşmasında, bir futbolcunun rakibinden yüzüne aldığı darbe sonucu dili boğazına kaçarak hayati tehlike atlattığı anlar yaşandı. Hızlı ve bilinçli müdahalesiyle genç futbolcuyu hayata döndüren isim, maçın orta hakemi Yasin Karabacak oldu. Yaylacıksporlu oyuncu Serkan Alsan, hakemin acil ilk yardımı sayesinde nefes almaya başlarken, olay yerinde ambulans bulunmaması güvenlik eksikliklerini bir kez daha gündeme getirdi.

Uzatmalarda gelen kaza

Kütahya 1. Amatör Ligi Tavşanlı A Grubu'nun 5. haftasında dün, Fevzi Coşgun Sahası'nda Yaylacıkspor ile Tavşanlı Gençyurdu Spor karşı karşıya geldi. Yasin Karabacak'ın merkezinde yer aldığı hakem üçlüsünün yönettiği maç, 90+8. dakikada yaşanan korkunç bir pozisyonla durdu.

Yaylacıkspor forması giyen Serkan Alsan, ikili mücadele sırasında rakibinin yüzüne isabet eden bir tekme darbesiyle aniden yere yığıldı. Oyuncunun hareketsiz kaldığını ve durumunun ciddiyetini fark eden orta hakem Yasin Karabacak, vakit kaybetmeden Alsan'a doğru koştu.

Hakemden hayat kurtaran bilinçli müdahale

Serkan Alsan'ın dilinin boğazına kaçtığını hızla tespit eden orta hakem Yasin Karabacak, herhangi bir sağlık ekibinin olmaması nedeniyle tereddüt etmeden duruma bizzat müdahale etti. Karabacak'ın soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği ilk yardım manevrası sayesinde, futbolcu Alsan yeniden nefes almaya başladı. Hakemin bu hızlı ve bilinçli davranışı, genç futbolcunun hayatını kurtaran kritik faktör oldu.

Olayın ardından yapılan ihbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi tamamlanan Serkan Alsan, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maçta ambulans yoktu: Güvenlik ihmali tartışılıyor

Yaşanan bu hayati tehlike anında, futbolcuya anında müdahale edebilecek hazırda bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunmaması dikkat çekti. Amatör lig maçlarının güvenlik ve sağlık standartlarının yetersizliğini gözler önüne seren bu durum, olası bir facianın önlenememe riskini beraberinde getirdi. Hakem Karabacak'ın kahramanlığı, profesyonel sağlık desteğinin eksikliğini kapatmış oldu.

Öte yandan, yaşanan bu dramatik olayın gölgesinde, Tavşanlı Gençyurdu Spor maçı 4-3'lük skorla galip tamamladı.