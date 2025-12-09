Son Mühür - Tapu işlemlerinde önemli bir yenilik hayata geçti. Taşınmaz satışına yetki veren vekaletnamelerin iptal sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulan Türkiye Azil Sistemi, tüm tapu müdürlüklerinde kullanıma açıldı. Böylece vekalet veren kişiler, iptal taleplerini gecikme yaşamadan hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Yeni sistem sayesinde, Webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğüne iletilen vekalet iptal kayıtları, Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlüklerinde eş zamanlı olarak görülebilecek. Böylece iptallerin tapu işlemlerine geç yansıması önlenecek ve işlem güvenliği önemli ölçüde artırılacak.

Yeni düzenlemeye göre, vekaletnameler düzenlenme tarihlerine bağlı olarak iki farklı yöntemle iptal edilecek:

1 Ocak 2023’ten önce düzenlenen vekaletnameler yalnızca tapu müdürlükleri aracılığıyla iptal edilebilecek. 1 Ocak 2023 sonrası verilen vekaletnameler ise hem tapu müdürlüklerinden hem de Webtapu ve e-Devlet üzerinden kontrol edilip iptal edilebilecek. Bu ayrım, kayıtların düzenli işlenmesini ve dijital sistemin etkin kullanımını sağlayacak.

Yetki durumu kolaylıkla kontrol edilebilecek