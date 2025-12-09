Son Mühür- Turizm ve otelcilik sektöründe yıllardır sürdürülen kimlik fotokopisi alma uygulaması resmen sona erdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama hizmeti alan kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin talep edilmesi ve saklanmasına ilişkin yeni ilke kararını duyurdu. Buna göre, oteller ve diğer konaklama tesisleri artık misafirlerden kimlik fotokopisi talep edemeyecek.

Sadece kimlik bilgileri işlenecek

Türkiye’de otellerde konaklama işlemleri sırasında müşterilerden T.C. Kimlik Belgesi ibraz etmesi isteniyor, belge fotokopisi çekilerek tesis kayıtlarında saklanıyordu. Aynı zamanda kimlik bilgileri, kolluk kuvvetlerince kontrol edilmek üzere kamu sistemine işleniyordu. Böylece hakkındaki arama kararı bulunan kişiler tespit edilip adli süreçler yürütülebiliyordu.

Yeni karar ile birlikte sadece kimlikte yer alan zorunlu bilgiler işlenecek; kimlik belgesinin kopyalanması ve saklanması yasaklandı.

Otel, pansiyon, han, günübirlik daireler…

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre kimlik fotokopisi alınması yasağı; otel, motel, pansiyon, han, bekar odaları, günübirlik kiralık daireler ve resmi konaklama yerleri dâhil tüm sektör genelinde geçerli olacak.

KVKK, konaklama alanında hizmet veren tüm işletmelerin veri sorumlusu olarak sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Eski kimlik fotokopileri imha edilecek

İlke kararının en kritik maddelerinden biri de geçmişe dönük kayıtlarla ilgili oldu. Karar yayımlanmadan önce konaklama amacıyla alınmış kimlik fotokopilerini elinde bulunduran tüm işletmeler, bu belgeleri imha etmekle yükümlü olacak.

KVKK, kararın kişisel verilerin korunması ve veri minimizasyonu ilkelerinin güçlendirilmesi amacıyla alındığını vurguladı.

İşletmeler için yeni yükümlülükler

Yeni düzenleme ile konaklama tesisleri müşterilerin yalnızca kimlik bilgilerini kayıt altına alabilecek, ancak bunun ötesinde belge kopyası oluşturamayacak. İşletmelerin veri saklama süreçlerini KVKK kararına uygun şekilde revize etmesi gerekecek.