Son Mühür - Orman niteliğini kaybetmiş 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yasal bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis’e sunulan taslağa göre, başvuru ve ödeme koşullarını zamanında yerine getiremediği için hak kaybına uğrayan vatandaşlar için yeni bir takvim belirlenmesi öngörülüyor.

Mülkiyet hakları korunacak

Hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması halinde; süresi içinde başvuruda bulunmayanlar, kendilerine bildirilen bedeli ödemeyenler ile taksitli satışlarda ikiden fazla taksiti aksatanlar için son tarih 31 Temmuz 2026 olarak belirlenecek. Böylece, ödeme yapılmaması nedeniyle satış sözleşmesi feshedilme aşamasına gelen vatandaşların mülkiyet haklarının korunması amaçlanıyor. TÜFE'ye göre hesaplanacak Gecikmeli ödemelerde uygulanacak bedel artışının, TÜFE’nin aylık değişim oranlarına göre hesaplanacağı belirtildi. Ancak bu artışın yıllık tutarının, kanuni faiz oranının iki katını aşmaması öngörülerek vatandaşların yüksek faiz yüküyle karşı karşıya kalmasının önüne geçilecek. NTV’nin aktardığına göre düzenleme, mülkiyetle ilgili sorunların yargıya taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getiren hak sahipleri ise tapu işlemlerini tamamlayabilecek.