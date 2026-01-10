Son Mühür - Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorin için yapılan zam ve indirimler yakından izleniyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonunun ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, küresel ölçekteki bu gerileme yurt içinde akaryakıta indirim olarak yansıdı. Motorinde indirimin gece yarısından itibaren geçerli olduğu bildirildi.

Motorine 85 kuruşluk indirim

Akaryakıt ürünleri arasında yer alan motorinde litre başına ortalama 85 kuruşluk indirim uygulandı. İndirimli fiyatlar 10 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompalara yansırken, motorinin litre fiyatı İstanbul’da 53,45 liraya, Ankara’da 54,65 liraya, İzmir’de ise 53,40 liraya düştü. 10 Ocak 2026 Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL Ankara Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL İzmir Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL