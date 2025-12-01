Son Mühür - Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde süre bugün sona eriyor. Bina, arsa ve iş yeri sahipleri, vergi yükümlülüklerini bugün tamamlamalı; aksi takdirde gecikme zammıyla karşılaşacak. Herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için mükelleflerin ödemelerini bugün gerçekleştirmesi gerekiyor. Belediyeye gidemeyenler ise ödemelerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyor.

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidilerek doğrudan yapılabiliyor. Ayrıca, birçok belediyenin e-Devlet sistemiyle entegre olması sayesinde, vatandaşlar internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Böylece, belediyeye gitmeden birkaç adımda borç sorgulaması yapıp ödeme yapmak mümkün oluyor.