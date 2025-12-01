Son Mühür - Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde süre bugün sona eriyor. Bina, arsa ve iş yeri sahipleri, vergi yükümlülüklerini bugün tamamlamalı; aksi takdirde gecikme zammıyla karşılaşacak. Herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için mükelleflerin ödemelerini bugün gerçekleştirmesi gerekiyor. Belediyeye gidemeyenler ise ödemelerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabiliyor.
Ödeme nereden yapılıyor?
Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidilerek doğrudan yapılabiliyor. Ayrıca, birçok belediyenin e-Devlet sistemiyle entegre olması sayesinde, vatandaşlar internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Böylece, belediyeye gitmeden birkaç adımda borç sorgulaması yapıp ödeme yapmak mümkün oluyor.
Bazı vatandaşlar emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden muaf tutuluyor. Bu gruptaki mükellefler, yıl boyunca vergi ödemek zorunda değil:
- Tek konutu olan ve brüt 200 metrekare sınırını aşmayan emekliler,
- Emekli dul ve yetim aylığı alanlar,
- Engelliler,
- Gaziler,
- Herhangi bir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler,
3,5 oranında faiz uygulanacak
Ödemesini zamanında gerçekleştirmeyenlere, her geciken ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Bu nedenle uzmanlar, ek mali yükümlülüklerle karşılaşmamak için ödemelerin zamanında yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.