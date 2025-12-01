Erdursun’un hesaplamalarına göre, yıl sonunda enflasyon %31’e ulaşırsa:

Bu senaryoya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıllık zam oranı %31, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yaklaşık %40 olacak. Ancak uzman, bu artışların “görünürde yüksek olsa da alım gücünü artırmadığını” belirtiyor.

En düşük emekli maaşı 16.881 TL’den %12–13’lük bir artışla 19.000 TL civarına çıksa da, kira, gıda ve enerji harcamaları karşısında yeterli olmuyor. Dünya Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısında Özgür Erdursun’a göre, hükümetin mevcut ekonomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklandığı için:

Ek seyyanen zam,

Genel intibak düzenlemesi,

Refah payı uygulamaları gibi adımların gerçekleşme ihtimali düşük.

Buna karşın, memur emeklilerine yapılacak yüksek zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık 6 puanlık refah payı sağlayabilir. Bu senaryoya göre, en düşük emekli maaşı yaklaşık 20.250 TL seviyesine yükselebilir.

2026 Asgari ücret zammı

2024’te Temmuz ayında artış yapılmayan asgari ücret şu anda 22.104 TL seviyesinde bulunuyor. Erdursun, teknik olarak %16–20 civarında zam beklenebileceğini, ancak “sahadaki ekonomik gerçekliğin” farklı olduğunu vurguluyor. Kira, gıda ve giyim fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle, asgari ücrete %25 zam yapılması en olası senaryo olarak öne çıkıyor. Böylece yeni net asgari ücretin 27.500–28.000 TL aralığında olması öngörülüyor. Erdursun’un derlediği verilere göre, son 5 yılda Türkiye’de asgari ücrette rekor seviyede artışlar görüldü. Nominal artış bu dönemde 8 kata ulaşsa da, hayat pahalılığı nedeniyle reel alım gücü bu artışları yakalayamadı:

2021: 2.825 TL (%21,6 artış)

2022: 4.253 TL → 5.500 TL (%50,5 ve %29,3)

2023: 8.506 TL → 11.402 TL (%54,7 ve %34)

2024: 17.002 TL (%49)

2025: 22.104 TL (%30)

Erdursun tabloyu açıkladı

SSK–Bağkur emeklileri: %31 toplam artış

Memur emeklileri: %40’a yakın artış

Asgari ücret: %25 zam beklentisi