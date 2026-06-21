Son Mühür-Cumhuriyet Halk Partisi’nde 38. Olağan Kurultay kararlarına ilişkin tartışmalar sönmek bilmiyor.

Kurultay için alınan "mutlak butlan" kararı sonrası görevinden alınan Çağatay Güç’ün yerine, genel merkez tarafından Utku Gümrükçü atandı. Ancak bu atama, İzmir il binasında soğuk rüzgarların esmesine ve taraflar arasında sert bir gerginliğe yol açtı.

İl binasında tansiyon yükseldi

Gece geç saatlerde il binasına gelen yeni başkan Utku Gümrükçü, binaya girmeye çalıştığı sırada görevden alınan Çağatay Güç’ün destekçileriyle karşı karşıya geldi. Taraflar arasında itiş kakışla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Makam odasında kahve molası

Yaşanan yoğun tartışmaların ve arbedenin ardından Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü, il başkanlığı makam odasına geçtiler. Bir süre yaşanan kaosu sakinleştirmek ve durumu değerlendirmek adına birlikte kahve içtiler.

Gümrükçü: "Anahtar cebinden çıktı"

Makam odasına girip Deniz Yücel ile birlikte oturup durumu değerlendiren Gümrükçü, binaya giriş sürecinde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kapıdan girmek istedim 'giremezsiniz' dediler onlar bizi ittirdi, arkadan bizim arkadaşlarımız ittirdi, öyle içeriye girdik. Önceki il başkanı Çağatay bey bana küfür etti. Makam odasına geldik 'kapı kilitli' dedi.

Aşağıdan anahtarı istedik, kapıyı açmadılar; 'anahtar aşağıda personelde' dediler. Arkadaşlarımız aşağıya indiler, personeller 'il başkanımız anahtarı aldı' dediler. Sonra anahtar cebinden çıktı."