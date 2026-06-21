Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde sular durulmuyor. Genel Merkez'in aldığı MYK kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınması ve yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanması İzmir siyasetinde geniş ses getirmişti.

Kararın duyulmasının sonrasında Çağatay Güç’ü destekleyen partililer, gelişmeyi protesto etmek için il binasında "direniş nöbeti" başlatmıştı.

Gümrükçü, il binasına girdi

Saatler 22:15'i gösterdiğinde il binasına giriş yapan Gümrükçü, direkt başkanlık makamına geçti. Edinilen bilgilere göre, binada tansiyonun oldukça yüksek olduğu ve makam odasında görevden alınan Çağatay Güç ile İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Makamdan ilk kare geldi

Gümrükçü'nün makam odasına geçmesinin ardından ilk kareler servis edildi. Servis edilen karede makam odasında asılı duran Özgür Özel'e ait tablonun duvardan indirilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Gümrükçü'nün binaya girişinin ardından ise Çağatay Güç'ün binayı terk ettiği öğrenildi.

Güç: “Kapıları kırdılar”

Gümrükçü'nün binaya girmesinin ardından CHP İzmir İl Binası'nın önünde bir konuşma gerçekleştiren, görevden alınan il başkanı Çağatay Güç, atanan il başkanının gündüz vakti beklediklerini söyleyerek; "Arkadaşlar toplanmış, kendi aralarında, 30, 40 kişilik bir grup kapıları kurarak içeri girdiler.

Genel Merkez’de yaptıklarını, İzmir İl Binası’nda yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi. Ancak kapıları kırarak girdiler.

Maalesef CHP, AK Parti iktidarının atadığı genel müdür tarafından şuanda ele alınmış durumda. Biz bu sürecin böyle olmasını istemiyorduk.

Arkadaşlar kendilerini çok güveniyorsa kurultay da yapın diyorduk. Çünkü halktan hiçbir karşılığı olmayan küçük bir kitle bunlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak isteyen vatansever, ülkesini seven insanlarız. Maalesef, maalesef bu insanlar il binamıza gecenin bir yarısı toplanarak, gelip kapıları kırarak girdiler.

Bizim kadınlarımız buradaydı, genç arkadaşlarımız buradaydı. Tabii, arkadaşlar, arkadaşlarımızın az olduğu gecenin bir yarısı kapıyı kırıp girdiler.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek temsilcileri olarak bizim binalara ihtiyacımız yok, biz sokaklardayız arkadaşlar. Sokaklar bizimdi, sokaklarda mücadele etmeye devam edeceğiz.

AK Parti’nin yaptığı bu kumpası ve bizim partililerin alet olduğu bu kumpası eninde sonunda sonunu getireceğiz ve ülkesini seven, vatansever ve gençlerin geleceği umudu olan Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber ülkemizi çok daha ferah, çok daha huzurlu, çok daha mutlu yaşadığımız ülke haline getireceğiz." dedi.