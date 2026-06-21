Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde sular durulmuyor. Genel Merkez'in aldığı MYK kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınması ve yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün atanması İzmir siyasetinde geniş ses getirmişti.

Kararın duyulmasının sonrasında Çağatay Güç’ü destekleyen partililer, gelişmeyi protesto etmek için il binasında "direniş nöbeti" başlatmıştı.

Nöbet eylemi yapılıyordu

Nöbet eylemi ve il binasında süren gergin bekleyiş devam ederken, gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Görevine yeni atanan Utku Gümrükçü, beraberindeki ekiple birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı binasına geldi.

Gümrükçü, il binasına girdi

Saatler 22:15'i gösterdiğinde il binasına giriş yapan Gümrükçü, direkt başkanlık makamına geçti. Edinilen bilgilere göre, binada tansiyonun oldukça yüksek olduğu ve makam odasında görevden alınan Çağatay Güç ile İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Binada arbede ve polis hareketliliği

İl binasının dışarısında çok sayıda polis ekibi önlem alarak bekleyişini devam ettirirken, zaman zaman ekiplerin kontrol amaçlı içeri girdiği öne sürüldü. Bu sırada binanın üst katlarından bağırışma ve arbede sesleri yükseldi.