Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir teşkilatında son günlerde yaşanan hareketlilik, yerini sıcak saatlere bıraktı.

Genel Merkez’in MYK kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden alıp yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü getirmesi, kent siyasetinde taşları yerinden oynattı.

İl binasında nöbet eylemi

Kararın duyulmasıyla birlikte, Çağatay Güç’e destek veren partililer soluğu il başkanlığında aldı. İl binası önünde toplanan bir grup, görevden alma kararını protesto ederek "direniş nöbeti" tutmaya başladı. Binadaki gergin bekleyiş gün boyu sürerken, gece yarısına doğru olaylar farklı bir boyut kazandı.

Gümrükçü binaya giriş yaptı

Saatler 22:15 civarını gösterdiğinde, yeni atanan Utku Gümrükçü yanında getirdiği kalabalık bir ekiple CHP İzmir İl Başkanlığı’na giriş yaptı. Ardından Gümrükçü, başkanlık makamına yöneldi.

Binadan sesler yükseldi

İl binasının dışarısında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olası bir taşkınlığa karşı tetikte bekledi. Zaman zaman kontrol amacıyla içeri giren ekiplerin yanı sıra, binanın üst katlarından gelen arbede ve tartışma sesleri dışarıya kadar yansıdı.

Makamdan ilk kare geldi

Gümrükçü'nün makam odasına geçmesinin ardından ilk kareler servis edildi. Servis edilen karede makam odasında asılı duran Özgür Özel'e ait tablonun duvardan indirilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Gümrükçü'nün binaya girişinin ardından ise Çağatay Güç'ün binayı terk ettiği öğrenildi.