Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında son günlerde yaşanan polemik, yeni bir boyut kazandı. Sert çıkışlarıyla gündeme gelen Özcan, bu kez geri adım atarak Ali Koç’tan özür diledi.

Meclis toplantısında dikkat çeken sözler

Bolu Belediye Meclis Toplantısı’nda konuşan Özcan, “Ali Koç’a ‘Yalı çocuğu’ dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Fenerbahçe camiasına bir şey söylemedim. Ancak bütün camia üzerimden geçti. Artık Fenerbahçe formalı bir çocuk görsem korkumdan esas duruşa geçiyorum” ifadelerini kullandı.

Polemiğin Başlangıcı: Aslan Heykeli Mesajı

Özcan, kısa süre önce Bolu Fuarı’ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç’a göndermede bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanı’na seslenen Özcan, üç gün içinde kaleci Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca’yı Boluspor’a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikeceğini ve adını “Ali Koç” koyacağını açıklamıştı.

Ali Koç ile telefon görüşmesi

Bu açıklamaların ardından Özcan ile Koç arasında bir telefon görüşmesi yaşandı. Özcan, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda Ali Koç’un kendisini arayarak “had bildirmeye kalktığını” iddia etmiş; Koç’a “Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma” diyerek sert çıkışlarda bulunmuştu.

Geri adım: “Kırıcı olmak istemem”

Son açıklamalarıyla farklı bir tavır sergileyen Özcan, sözlerinin haddini aştığını ve Fenerbahçe camiasını kırmak istemediğini dile getirdi. Bu çıkış, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe camiasında tepkiler

Özcan’ın ilk açıklamaları özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük tepkiye yol açmıştı. Özcan’ın geri adımı, bu tartışmanın kapanıp kapanmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

