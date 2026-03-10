Son Mühür - Savaş, siber saldırı veya aşırı hava olayları gibi kriz ihtimallerinde İngiltere ve İsveç’in nüfusunu yeterince besleyemeyebileceğine yönelik uyarılar artıyor. Uzmanlar, iki ülkenin de gıdada yüksek oranda dışa bağımlı olduğuna dikkat çekerek bu durumun ciddi bir kırılganlık yarattığını ifade ediyor.

Londra Üniversitesi City St George’s’tan gıda politikaları uzmanı Prof. Tim Lang, İngiltere’nin mevcut durumunu “iyi görünmüyor” sözleriyle değerlendirdi. The Guardian’a konuşan Lang, hükümetin acil gıda stoklaması yapması gerektiğini, aksi halde olası bir kriz sırasında nüfusun beslenmesinde ciddi sorunlar yaşanabileceğini dile getirdi.

2021’de yayımlanan ilk resmi Gıda Güvenliği Raporu’na göre Birleşik Krallık, gıdada yüzde 54 oranında kendine yeterli durumda; başka bir ifadeyle ihtiyacının yarıdan fazlasını ithalatla karşılıyor. Buna karşılık ABD, Fransa ve Avustralya gibi gelişmiş ülkeler, dışa bağımlı olmadan kendi nüfuslarını besleyebilecek üretim kapasitesine sahip.

Avrupa genelinde bakıldığında da İngiltere’nin geride kaldığı görülüyor: Hollanda yaklaşık yüzde 80, İspanya ise yüzde 75 öz yeterlilik oranına ulaşmış durumda. Ayrıca İngiltere’de bu oran düşüş eğiliminde; son bir yılda buğday, sığır eti, kümes hayvanları ve sebze üretiminde gerileme yaşandı.

''Artık bir 'zaafa' dönüştü''