Son Mühür- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresi 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca yeni Başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

Adaylar ve oylama süreci

Mahkeme Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan aday olarak yarıştı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine İrfan Fidan seçildi.